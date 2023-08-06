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EMS Yapı Sivasspor, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda mobilizasyon ve pas çalışmaları yapıldı.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile 13 Ağustos Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, mobilizasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Sınırlı alan oyunu ile devam eden antrenman, üç grup halinde yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Trendyol Süper Lig Servet Çetin Samsunspor Sivasspor Spor Haberler

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