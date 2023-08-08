EMS Yapı Sivasspor - Yılport Samsunspor maçının biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun ilk haftasında oynanacak olan EMS Yapı Sivasspor - Yılport Samsunspor maçının biletleri satışa sunuldu. Maçın bilet fiyatları ve Passolig kartlarına yükleme işlemleri hakkında bilgiler verildi.

EMS Yapı Sivasspor ile Yılport Samsunspor'un Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, 13 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları VIP alt 200 lira, maraton alt 100 lira, maraton üst 100 lira, güney alt 50 lira, güney üst 50 lira, misafir tribün 65 lira olarak belirlendi.

Maç biletlerini Passolig kartlarına yüklemek isteyen taraftarların gişelerde yoğunluk yaşanmaması için başvurlarını www.passo.com.tr adresinden yapmaları istendi.