EMS Yapı Sivasspor, Yılport Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve kuvvet çalışmalarıyla devam etti. Antrenman son bölümde ise kaleli sınırlı alan oyunu ile sona erdi. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile 13 Ağustos Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Kuvvet çalışmalarıyla devam eden antrenman 5'e 2 pas çalışması ve son bölümde ise kaleli sınırlı alan oyunu ile sona erdi.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.