EMS Yapı Sivasspor, Yılport Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve kuvvet çalışmalarıyla devam etti. Antrenman son bölümde ise kaleli sınırlı alan oyunu ile sona erdi. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.