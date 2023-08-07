EMS Yapı Sivasspor, Yılport Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla takımın formu korunmaya çalışılıyor.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile 13 Ağustos Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, sınırlı alan oyun ve yarı saha çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor yarın yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.