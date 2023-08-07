EMS Yapı Sivasspor, Yılport Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

EMS Yapı Sivasspor, Süper Lig'in ilk haftasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla takımın formu korunmaya çalışılıyor.

EMS Yapı Sivasspor, Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mondihome Kayserispor ile cuma günü özel maçta karşılaşan EMS Yapı Sivasspor, 1 günlük iznin ardından Samsunspor maçının hazırlıklarına yeniden başladı. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Mobilizasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, sınırlı alan oyun ile devam etti. Antrenman üç grup halinde yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor, 13 Ağustos Pazar günü sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Müsabaka, saat 19.15'te başlayacak.