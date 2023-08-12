EMS Yapı Sivasspor, Yılport Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda sürat koşusu, 5'e 2 oyun ve taktik çalışmaları yapıldı. Maç yarın saat 19.15'te 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında yarın sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman sürat koşusu ile başladı. Ardından 5'e 2 oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde taktik çalışması yaptı.

Antrenmanı kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ile Başkan Vekili Bahattin Eken de takip etti.

EMS Yapı Sivasspor ile Yılport Samsunspor yarın saat 19.15'te 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Murat Erdoğan düdük çalacak.