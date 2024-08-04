EMS Yapı Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri, top kapma, pas ve pres çalışmaları yapıldı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı dayanıklılık çalışmalarıyla tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.