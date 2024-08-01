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EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Dar alanda çalışma yapan futbolcular, idmanı koordinasyon ve dripling çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman yarı sahada oynanan taktik oyunla sona erdi. Bu arada bazı basın mensupları ve bir grup taraftar pasta keserek teknik direktör Bülent Uygun'un doğum gününü kutladı.

EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Dar alanda çalışma yapan futbolcular, idmanı koordinasyon ve dripling çalışmasıyla sürdürdü.

Antrenman yarı sahada oynanan taktik oyunla sona erdi.

Bu arada bazı basın mensupları ve bir grup taraftar pasta keserek teknik direktör Bülent Uygun'un doğum gününü kutladı.

Kaynak: AA / Spor

Bülent Uygun Sivasspor Futbol Spor Güncel Haberler

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