EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmanlarla takım, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.
Ardından esneklik çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, turnuva şeklindeki maçlarla günü tamamladı.
Günü tek antrenmanla tamamlayan Sivasspor, yarın yapacağı çift idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.