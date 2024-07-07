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EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmanlarla takım, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

Ardından esneklik çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, turnuva şeklindeki maçlarla günü tamamladı.

Günü tek antrenmanla tamamlayan Sivasspor, yarın yapacağı çift idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Bülent Uygun Sivasspor Spor Güncel Haberler

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