EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabına kulüp tesislerinde devam etti. Teknik direktör Servet Çetin yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü. Yarın BG Grup 4 Eylül Stadı'nda Mondihome Kayserispor ile hazırlık maçı yapacak.