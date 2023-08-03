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EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabına kulüp tesislerinde devam etti. Teknik direktör Servet Çetin yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü. Yarın BG Grup 4 Eylül Stadı'nda Mondihome Kayserispor ile hazırlık maçı yapacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabına kulüp tesislerinde devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tam saha çift kale taktik maçla sona erdi.

EMS Yapı Sivasspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 18.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Trendyol Süper Lig Servet Çetin Sivasspor Eylül Spor Haberler

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