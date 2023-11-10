EMS Yapı Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Sakatlıkları bulunan Burak Kapacak ile Modou Barrow forma giyemeyecek.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Murat Erdoğan görev yapacak.
Topladığı 14 puanla ligde 10. sırada yer alan Sivasspor'da sakatlığı bulunan Burak Kapacak ile Modou Barrow, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kaynak: AA / Spor