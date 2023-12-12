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EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi

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EMS Yapı Sivasspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Ligde geride kalan 15 haftada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Sivas temsilcisi, puan cetvelinde 12. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dün deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor, ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Ligde son galibiyetini 10. haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 11. haftada evinde Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 13. haftada evinde Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı.

Ligin 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan Sivasspor, 4 maçlık galibiyet hasretini 15. haftada dün deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek sonlandırdı.

Ligde geride kalan 15 haftada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 18 puan toplayan Sivas temsilcisi, puan cetvelinde 12. sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Spor

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