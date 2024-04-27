EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 Yendi
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yendi. Manaj'ın golüyle galip gelen Sivasspor, karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Murat Erdoğan, Kamil Çetin, Gökhan Barcın
EMS Yapı Sivasspor : Nikolic, Murat Paluli, Appindangoye, Poungouras, Camara, Ziya Erdal (Dk. 92+3 Alaaddin Okumuş), İbrahim Akdağ (Dk. 75 Bartuğ Elmaz), Charisis (Dk. 75 Caktas), Turgunboev (Dk. 46 Menig), N'Jie (Dk. 90+3 Caner Osmanpaşa), Manaj
TÜMOSAN Konyaspor : Slowik, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Damjanovic, Guilherme, N'Zonzi, Soner Dikmen (Dk. 88 Muhammet Demir), Prip (Dk. 60 Ethemi), Cicaldau (Dk. 60 Oğulcan Ülgün), Ndao, Cikalleshi (Dk. 60 Sambou)
Gol: Dk. 86 Manaj (EMS Yapı Sivasspor )
Sarı kartlar: Dk. 72 Ethemi, Dk. 89 Sambou (TÜMOSAN Konyaspor ) Dk. 90 Bartuğ Elmaz, Dk. 90+3 N'Jie (EMS Yapı Sivasspor )
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yendi.
49. dakikada kazanılan serbest vuruşu Ziya Erdal kullandı. Ziya'nın ortasında Manaj'ın kafa vuruşunu Slowik topu kurtardı.
67. dakikada N'Jie'nin sağ kanattan yaptığı ortada, Manaj'ın zayıf vuruşunda top kaleci Slowik'de kaldı.
69. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Damjanovic'in kafa vuruşunda kaleci Nikolic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
75. dakikada savunmadan seken top ceza sahası içinde Ndao'nun önünde kaldı. Ndao'nun sert şutunda kaleci Nikolic topa sahip oldu.
86. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Manaj'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen top tekrar bu oyuncuda kaldı. Manaj, ikinci vuruşunda ise meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.