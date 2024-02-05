EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla takım, maç öncesi son hazırlıklarını tamamladı.
EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışan kırmızı beyazlı ekip, taktik çalışmayla idmanı tamamladı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Sivasspor ile Konyaspor, 7 Şubat Çarşamba günü saat 14.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.