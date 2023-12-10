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EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak

10 Aralık 2023 10:19 Son Güncelleme: 10:20 Abone Ol

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor, maç öncesinde sakatlıklar ve ceza sınırlarıyla mücadele ediyor.