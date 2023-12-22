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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek

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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında İstanbulspor'u BG Grup 4 Eylül Stadı'nda konuk edecek. Sivasspor, maç öncesi sakatlığı bulunan Emrah Başsan'ın durumunu takip ediyor.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın İstanbulspor'u konuk edecek.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'de başlayacak.

Ligde geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 6'şar beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 18 puan topladı.

İstanbulspor maçı öncesi Sivasspor'da Emrah Başsan'ın sakatlığı bulunuyor.

Süper Lig'de bu sezon üçer sarı kart gören forvet Rey Manaj, orta saha oyuncusu Samuel Saiz ve defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi yarınki karşılaşma öncesi ceza sınırında yer alıyor.

Sivas temsilcisi, bugün yapacağı antrenmanın ardından İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Kaynak: AA / Spor

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