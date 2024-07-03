EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü
EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda aerobik koşu ve dar alan oyunu yapıldı.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı aerobik koşu ile başladı.
Ardından dar alan oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise üç grup halinde yarı saha çift kale maç yaptı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.