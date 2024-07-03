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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü

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EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, koordinasyon, şut, top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı ısınma koşusuyla başladı.

Koordinasyon ve şut çalışmasının ardından idmanda oyuncular, daha sonra top kapma ve pas çalıştı.

Sivasspor, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Bülent Uygun Sivasspor Futbol Spor Güncel Haberler

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