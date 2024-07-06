EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam ediyor
EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kuvvet ve koordinasyon çalışması yaptı.
Sivasspor, akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.