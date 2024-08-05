EMS Yapı Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik oyun ile idmanı tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. EMS Yapı Sivasspor ile Trabzonspor 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik oyun ile idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
EMS Yapı Sivasspor ile Trabzonspor 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.