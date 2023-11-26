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EMS Yapı Sivasspor, Trabzonspor ile karşılaşacak

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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Karşılaşma BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Sivasspor'da Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Geride kalan 12 haftada 14 puan toplayan Sivasspor'da, karşılaşma öncesi Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Trabzonspor Sivasspor Eylül Süper Lig Futbol Spor Haberler

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