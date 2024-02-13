EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Avrupa'ya gitmek istiyoruz

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, çıkışlarını sürdüreceklerini ve Avrupa kupalarına katılmak istediklerini söyledi.

Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve başlamasının ardından ligde son 4 iç saha maçında yenilmediklerine değinerek, bu başarıda en önemli etkeninin taraftar olduğunu vurguladı.

Taraftarların takımın ateşleyicisi olduğunu belirten Uygun, "Taraftar bu takımın sahibidir ve bizim baş tacımızdır. Onlar oldukça futbolcuların coşkusu, isteği ve arzusu artıyor. Yeteneklerini sergilemek için de mücadele arzuları artacaktır." dedi.

Uygun, Sivasspor'un önceki dönemlerde iç sahada yenilmezlik serileri yakaladığını hatırlatarak, göreve geldiğinden itibaren de bu doğrultuda çalıştığını ifade etti.

"Yukarılara doğru tırmanışa geçeceğiz"

Sistemsel değişiklikler yaptığını anlatan Uygun, "Oyun anlayışımızı, felsefemizi, defansif kurgularımızı, geçiş oyunlarımızı, hepsini uygulamaya çalışıyoruz. Her şey gayet güzel gidiyor." diye konuştu.

Ligde son 3 haftadır gol yemediklerini de dile getiren Uygun, şunları kaydetti:

"Bizim açımızdan çok önemli bir süreç. Kalecimiz Ali Şaşal Vural'ın gösterdiği performans bizi gerçekten mutlu etti. Yeni kaleci almış olmamıza rağmen hatasız oynuyor. O yüzden onu da anmadan geçmeyeceğim. İnşallah Sivasspor'un Avrupa'ya gitmesi için ufak ufak temellerini atmaya başladık. Yukarılara doğru tırmanışa geçeceğiz. Oyun anlayışımız, oyun felsefemizle yolumuza devam edeceğiz ve iyi bir Sivasspor'u sevenlerimize izleteceğiz."

Son 3 lig maçında yenilmedi

Uygun, yönetimindeki Sivasspor 8 lig maçında 3'er galibiyet ve beraberlik alırken, 2 mağlubiyet sonunda 12 puan topladı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında kırmızı-beyazlı ekibin başında ilk maçına çıkan tecrübeli çalıştırıcı, deplasmanda Mondihome Kayserispor karşısında alınan 3-1 galibiyetle güzel bir başlangıç yaptı.

Ligin 16. haftasındaki erteleme maçında Galatasaray ile evinde 1-1 berabere kalan Sivasspor, 20. haftada deplasmanda Yılport Samsunspor'a 2-0 mağlup olarak Uygun yönetimindeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Süper Lig'in 21. haftasında evinde Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Sivasspor, Uygun'un teknik direktörlüğünde 22. haftada da deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 yenildi.

Sivasspor, 23. haftada iç sahada Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederken, sonraki hafta MKE Ankaragücü ile deplasmanda golsüz berabere kalıp bir puan aldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, son olarak Çaykur Rizespor'u evinde 1-0 yenerek Uygun yönetimindeki çıkışını sürdürdü.

Puan cetvelinde 33 puanla 9. sıraya yerleşen kırmızı-beyazlı ekip, Uygun'un teknik direktörlüğünde 4 iç saha maçında 2'şer galibiyet ve beraberlikle 8 puan topladı.

Uygun yönetiminde iç saha maçlarında daha başarılı bir grafik çizen Sivas temsilcisi, 8 haftalık periyotta rakip fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde 8 gol gördü. Sivasspor, ikisini evinde oynadığı son 3 lig maçında da kalesini gole kapattı.

Öte yandan Sivasspor, 7 beraberlikle ligde iç sahada en çok berabere kalan takım unvanını elinde bulunduruyor.