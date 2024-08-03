EMS Yapı Sivasspor Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Futbolcular, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda koordinasyonlu koşu ve dar alanda pas çalışması yaptılar. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
EMS Yapı Sivasspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyonlu koşunun ardından dar alanda pas çalıştı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla sezon hazırlıklarına devam edecek.