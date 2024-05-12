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EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip 1-0 üstün tamamladı. Karşılaşmada birçok kart ve tartışma yaşandı.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Karabalcık, Mehmet Akıncık

EMS Yapı Sivasspor : Nikolic, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, Charisis, İbrahim Akdağ, Turgunboev, Koita, Manaj

RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Dubois, Onur Ergün, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Kemen, Davidson, Piatek

Gol: Dk. 29 Davidson (RAMS Başakşehir )

Sarı kartlar: Dk. 36 Charisis (EMS Yapı Sivasspor ) Dk. 42 Davidson (RAMS Başakşehir )

Kırmızı kart: 45+2 İbrahim Akdağ (EMS Yapı Sivasspor )

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip 1-0 üstün tamamladı.

18. dakikada sol kanattan Dubois'nın ortasında top Deniz Türüç'ün önünde kaldı. Deniz'in sert şutunu kaleci Nikolic kurtardı.

29. dakikada Dubois'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Duarte topu arka direğe aşırdı. Davidson önünde kalan topu ağlara gönderdi. 0-1

45+1. dakikada Turgunboev'in sol kanattan ortası sonrası Koita'nın sert vuruşunda top ağlara gitti. VAR kontrolü sonrası gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.

45+2. dakikada hakem Bahattin Şimşek, RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını RAMS Başakşehir 1-0 önde tamamladı.

İlk yarının bitiş düdüğü sonrası hakem Bahattin Şimşek ile tartışan EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'da kırmızı kart gördü.

Kaynak: AA / Spor

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