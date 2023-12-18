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EMS Yapı Sivasspor, RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak

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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Sivasspor'da Emrah Başsan'ın sakatlığı bulunuyor ve bazı oyuncular ceza sınırında yer alıyor. Sivas temsilcisi, maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Ligde geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, 18 puan topladı.

Başakşehir maçı öncesinde Sivasspor'da Emrah Başsan'ın sakatlığı bulunuyor.

Süper Lig'de bu sezon üçer sarı kart gören forvet Rey Manaj, orta saha oyuncusu Samuel Saiz ve defans oyuncusu Caner Osmanpaşa, yarınki karşılaşma öncesi ceza sınırında yer alıyor.

Sivas temsilcisi, bugün yapacağı antrenmanın ardından RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Emrah Başsan Başakşehir Sivasspor Haberler

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