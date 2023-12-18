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EMS Yapı Sivasspor, RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak

18 Aralık 2023 09:58 Güncelleme: 10:00 Abone Ol

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Sivasspor'da Emrah Başsan'ın sakatlığı bulunuyor ve bazı oyuncular ceza sınırında yer alıyor. Sivas temsilcisi, maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.