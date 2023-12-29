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EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

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Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. Futbolcular, 5 gün izin sonrası kulüp tesislerinde toplandı ve antrenmanlarını gerçekleştirdi. Maçın hazırlıkları yarın da devam edecek.

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 5 gün izin yapan futbolcular, bugün Sivas'ta kulüp tesislerinde toplandı.

Antrenmanda, 5'e 2 pas çalışması ile dayanıklılık çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor 7 Ocak Pazar günü saat 13.30'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

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