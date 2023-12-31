EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, sınırlı alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı iznin ardından 2 Ocak Salı günü gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor, 7 Ocak Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek.