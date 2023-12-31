Üye Girişi
Haberler

EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Güncelleme:
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda Mondihome Kayserispor'a karşı oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlarını tamamlayan takım, maç gününe kadar izin yapacak ve ardından son antrenmanını gerçekleştirecek.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, sınırlı alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı iznin ardından 2 Ocak Salı günü gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor, 7 Ocak Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Kayserispor Sivasspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title