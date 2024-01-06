Üye Girişi
Haberler

EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor maçı için hazır

Güncelleme:
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmanla takım son hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma yarın saat 13.30'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalıştı.

Sivasspor, bugün Kayseri'ye giderek kampa girecek.

Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor, yarın saat 13.30'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada hakem Alper Akarsu görev yapacak.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Bülent Uygun Kayserispor Sivasspor Antrenman Teknik Direktör Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title