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EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak

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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Maçta Hakan Arslan ve Burak Kapacak'ın sakatlığı bulunuyor.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Murat Erdoğan görev yapacak.

Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 51 puan topladı.

Sivasspor'da Kayserispor maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan ve savunmada görev yapan Burak Kapacak'ın sakatlığı bulunuyor.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Burak Kapacak Hakan Arslan Kayserispor Sivasspor Spor Güncel Haberler

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