EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor ile hazırlık maçında karşılaşacak

Trendyol Süper Lig takımlarından EMS Yapı Sivasspor, yarın Mondihome Kayserispor ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma 4 Eylül Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak. Biletler Passolig tarafından satılacak ve sadece VIP alt ve üst bloklar taraftara açık olacak. Sivasspor, yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında 4 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, hazırlık maçında yarın Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

İki takım arasındaki karşılaşma, 4 Eylül Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından satılacak ve sadece VIP alt ve üst bloklar taraftara açılacak. Kombineler ise geçerli olmayacak.

Bu arada Sivasspor bugün taraftara ve basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Sivasspor yeni sezon öncesi oynadığı 5 hazırlık maçında 4 galibiyet ve bir beraberlik almıştı. Sivas'ta İstanbulspor'u 3-0 yenen kırmızı-beyazlı ekip, Erzurum kampında ise Sabail ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Sumgayıt FK'yi 1-0, Ümraniyespor'u 2-0 ve son olarak da Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmişti.