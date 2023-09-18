EMS Yapı Sivasspor - MKE Ankaragücü Maçının İlk Yarısı 1-1 Tamamlandı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile MKE Ankaragücü arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Saiz ve Morutan'ın attığı gollerle takımlar birer puan aldı.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Kısal, Samet Çavuş
EMS Yapı Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Charisis, Manaj, N'Jie, Emrah Başsan, Saiz, Yunus Emre Konak, Caner Osmanpaşa, Murat Paluli
Mke Ankaragücü : Bahadır Han Gündoğdu, Hanousek, Bajic, Efkan Bekiroğlu, Garry Rodigues, Dokanovic, Mujakic, Radakovic, Tolga Ciğerci, Kitsiou, Morutan
Goller: Dk. 18 Saiz (EMS Yapı Sivasspor ), Dk. 31 Morutan ( Mke Ankaragücü )
Sarı kartlar: Dk. 39 N'jie ve Saiz (EMS Yapı Sivasspor )
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında EMS Yapı Sivasspor, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
11. dakikada sol kanatta topla buluşan N'Jie'nin ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Bahadır Han Gündoğdu meşin yuvarlağı dışarı çeldi.
18. dakikada EMS Yapı Sivasspor öne geçti. Yunus Emre Konak'ın pasında orta alanda topa sahip olan Saiz, ceza sahası önüne kadar taşıdığı meşin yuvarlağı, düzgün vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 1-0.
27. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında Kitsiou'nun içeri kestiği topu Hanousek önünde buldu. Hanousek'in sert şutunda, kaleci Ali Şaşal'ın dokunduğu meşin yuvarlak kornere çıktı.
31. dakikada beraberlik golü geldi. Hanousek'ın sol kanattan içeri açtığı ortaya iyi hareketlenen Morutan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.