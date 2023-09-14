EMS Yapı Sivasspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam ediyor
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla takımın hazırlıkları sürdü.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile 18 Eylül Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.
Eğitsel oyun oynayan futbolcular, daha sonra taktiksel çalışma gerçekleştirdi.
İdman yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Spor