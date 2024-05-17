EMS Yapı Sivasspor, İstanbulspor'u 3-1 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta EMS Yapı Sivasspor'un gollerini Charisis, Turgunboev ve Koita kaydederken, İstanbulspor'un tek golünü Vefa Temel attı. İstanbulspor'dan Duhaney ise kırmızı kart gördü.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Suat Güz, Özcan Sultanoğlu
İstanbulspor : Mücahit Serbest, Duhaney, Okan Erdoğan (Dk. 86 Baran Alp Vardar), Mehmet Yeşil (Dk. 46 Vefa Temel), Simon Deli, Ali Yaşar, Sambissa, Vorobjovas, Loshaj (Dk. 46 Traore), Jackson (Dk. 79 Tunahan Şamdanlı), Mamadou (Dk. 69 Özcan Şahan)
EMS Yapı Sivasspor : Nikolic, Alaaddin Okumuş, Appindangoye (Dk. 77 Mehmet Albayrak), Camara, Uğur Çiftçi (Dk. 68 Caktas), Turgunboev, Charisis (Dk. 84 Emrah Başsan), Bartuğ Elmaz, N'Jie (Dk. 68 Menig), Koita (Dk. 69 Emre Gökay), Manaj
Goller: Dk. 17 Charisis, Dk. 43 Turgunboev, Dk. 54 Koita (EMS Yapı Sivasspor ), Dk. 81 Vefa Temel ( İstanbulspor )
Kırmızı kart: Dk. 86 Duhaney ( İstanbulspor )
Sarı kartlar: Dk. 9 Koita (EMS Yapı Sivasspor ), Dk. 33 Mehmet Yeşil ( İstanbulspor )
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.
53. dakikada Duhaney'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Jackson uzaktan çok sert vurdu, kaleci Nikolic bu pozisyonda gole izin vermedi.
54. dakikada fark 3'e çıktı. Orta sahada topla buluşan Manaj, ceza yayı üzerine gelip, ceza sahası sağ çaprazındaki Koita'yı gördü. Bu futbolcunun plase vuruşunda, top uzak köşeden filelerle buluştu: 0-3.
62. dakikada Koita'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Camara, bekletmeden savunmanın arkasına sarkan Manaj'a pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden karşı karşıya şutunda, kaleci Mücahit Serbest son anda topu kornere gönderdi.
81. dakikada İstanbulspor farkı 2'ye indirdi. Bartuğ Elmaz'ın kaptırdığı top, Vefa Temel'de kaldı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-3.
86. dakikada İstanbulspor 10 kişi kaldı. Duhaney'in Manaj'a yaptığı hareket sonrasında hakem Ömer Faruk Turtay, bu futbolcuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Karşılaşma EMS Yapı Sivasspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.