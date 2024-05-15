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EMS Yapı Sivasspor, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

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EMS Yapı Sivasspor, Süper Lig'in 37. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmanda takım, pas çalışmaları ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas çalışmaları ve dar alan oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

İstanbulspor ile EMS Yapı Sivasspor, 17 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

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