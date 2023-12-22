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EMS Yapı Sivasspor, İstanbulspor maçı için hazır

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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında kendi evinde karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın ardından takım kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın kendi evinde karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: AA / Spor

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