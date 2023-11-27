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EMS Yapı Sivasspor ile Trabzonspor Arasındaki Maçın İlk Yarısı 2-2 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi. Saiz ve Manaj'ın golleriyle öne geçen Sivasspor'a Pepe ve Onuachu'nun golleriyle yanıt veren Trabzonspor, ilk yarıyı beraberlikle tamamladı.