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EMS Yapı Sivasspor ile Gaziantep FK Arasındaki Karşılaşmanın İlk Yarısı 2-2 Sonuçlandı

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi. Manaj'ın attığı 2 golle Sivasspor öne geçerken, Draguş ve Djilobodji'nin golleriyle Gaziantep FK beraberliği sağladı.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Kadir Sağlam, Kamil Çetin, Ogün Kamacı

EMS Yapı Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, Kvet, Ziya Erdal (Dk. 15 Abdulkadir Parmak), Emrah Başsan, Barrow, Manaj

Gaziantep Fk : Nita, M'Bakata, Ertuğrul Ersoy, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Jevtovic, Ogün Özçiçek, Maxim, Draguş

Goller: Dk. 8 ve 15 Manaj (Penaltıdan) (EMS Yapı Sivasspor ), Dk. 29 Draguş, Dk. 41 Djilobodji ( Gaziantep Fk )

Sarı kartlar: Dk. 6 M'Bakata, Dk. 44 Jevtovic ( Gaziantep Fk ), Dk. 18 Kvet, Dk. 37 Manaj (EMS Yapı Sivasspor )

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

6. dakikada Barorow'un sol kanattan ortasında M'Bakata, Emrah Başsan'ı caza sahası içinde düşürünce Sivasspor penaltı kazandı. 8. dakikada Manaj, kazanılan penaltıyı gole çevirdi: 1-0

12. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan ortasında Ogün Özçiçek, Emrah Başsan'ı ceza sahası içinde düşürdü. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, VAR'ın uyarısı sonucu penaltı noktasını gösterdi.

15. dakikada penaltıyı kullanan Manaj, topu 2. defa ağlara gönderdi: 2-0

25. dakikada Kvet'in sol kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Barrow, topa sert vurdu. Top kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.

29. dakikada Appindangoye'nin ceza sahası önünde topu, Maxim'e kapatırdı. Maxim topu boş pozisyondaki Draguş'a verdi. Draguş topu boş ağlara gönderdi: 2-1

41. dakikada ceza sahası dışında topla buluşa Djilobodji'nin sert şutu kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gitti: 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

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