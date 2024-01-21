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EMS Yapı Sivasspor ile Gaziantep FK 2-2 Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşma 2-2 sona erdi. Karşılaşmada Manaj ve Djilobodji'nin golleri dikkat çekti.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Kadir Sağlam, Kamil Çetin, Ogün Kamacı

EMS Yapı Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak (Dk. 89 Emre Gökay), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, Kvet (Dk. 67 Kerem Atakan Kesgin ), Ziya Erdal (Dk. 15 Abdulkadir Parmak) (Dk. 89 Eren Kaya), Emrah Başsan (Dk. 67 Murat Paluli), Barrow, Manaj

Gaziantep Fk : Nita, M'Bakata, Ertuğrul Ersoy, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Jevtovic (Dk. 46 Acosta) (Dk. 86 Furkan Soyalp), Ogün Özçiçek, Maxim, Draguş (Dk. 90+1 İlker Karakaş)

Goller: Dk. 8 ve 15 Manaj (Penaltıdan) (EMS Yapı Sivasspor ), Dk. 29 Draguş, Dk. 41 Djilobodji ( Gaziantep Fk )

Sarı kartlar: Dk. 6 M'Bakata, Dk. 44 Jevtovic, Dk. 48 Draguş, ( Gaziantep Fk ), Dk. 18 Kvet, Dk. 37 Manaj, Dk. 64 Burak Kapacak (EMS Yapı Sivasspor )

Kırmızı kart: Dk. 81 Maxim ( Gaziantep Fk )

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşma 2-2 sona erdi.

65. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Maxim, topa sert vurdu. Kaleye giden topu Camara, kafa vuruşuyla çıkardı.

84. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Kerem Atakan Kesgin'in sert vuruşunu, kaleci Nita iki hamlede güçlükle kontrol etti.

89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Manaj'ın sert vuruşu defansa çarparak kornere gitti.

Karşılaşma 2-2 tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

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