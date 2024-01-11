EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray arasındaki maç 1-1 sona erdi. Karşılaşmada Kerem Demirbay ve Koita'nın attığı gollerle eşitlik sağlandı.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Tuğberk Curbay
EMS Yapı Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Alaaddin Okumuş (Dk. 46 Burak Kapacak), Charisis (Dk. 51 Abdulkadir Parmak), Kvet (Dk. 46 Ziya Erdal), Barrow (Dk. 66 Rodrigues), Koita (Dk.90 Poungouras)
Galatasaray : Muslera, Ali Turap Bülbül (Dk. 88 Eyüp Aydın), Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay (Dk. 89 Baran Demiroğlu), Torreira, Zaha (Dk. 83 Tete), Mertens (Dk. 69 Ndombele), Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu
Goller: Dk. 45 Kerem Demirbay ( Galatasaray ), Dk. 86 Koita (penaltıdan) (EMS Yapı Sivasspor )
Sarı kart: Dk. 27 Kerem Demirbay ( Galatasaray )
Kırmızı kart: Dk. 90+7 Kerem Aktürkoğlu ( Galatasaray )
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, 1-1 sona erdi.
53. dakikada ceza alanı sol çaprazından Kazımcan Karataş'ın sert şutunda, topu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.
58. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yaptığı ortada, Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.
86. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesi sonucu kazanılan penaltıda, topun başına Koita geçti. Koita kaleci Muslera'yı ve topu ayrı köşelere gönderdi: 1-1.
90+2. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun şutunda kaleci Ali Şaşal Vural'dan dönen topa Ndombele vurdu. Top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
Karşılaşma 1-1 tamamlandı.