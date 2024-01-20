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EMS Yapı Sivasspor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak

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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Sivasspor'da bazı oyuncular sakatlık ve cezalar nedeniyle forma giyemeyecek.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Gaziantep Fk'yi ağırlayacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Kadir Sağlam görev yapacak.

Ligde geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 25 puan topladı.

Süper Lig'de üçer sarı kart gören defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, yarınki karşılaşma öncesi kart ceza sınırında bulunuyor.

Sivasspor'da ayrıca sakatlığı bulunan Charilaos Charisis, kırmızı kart cezalısı Koita ile Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Clinton N'Jie ve Ahmed Musa, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Spor

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