EMS Yapı Sivasspor, Gaziantep FK maçı için hazır

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ve taktik çalışmalarla takım maça hazır hale getirildi. Karşılaşma yarın saat 21.45'te Kalyon Stadı'nda oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak Sivasspor bu sabah yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 oyun oynayan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar bugün öğleden sonra Gaziantep'e gidecek.

Gaziantep FK ile Sivasspor yarın saat 21.45'te Kalyon Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS