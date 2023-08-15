EMS Yapı Sivasspor Futbolcularına 1 Gün İzin Verildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da futbolculara 1 gün izin verildi. Teknik direktör Servet Çetin, Gaziantep FK maçı öncesi oyuncuların dinlenmesi için izin verdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da futbolculara 1 gün izin verildi.

Ligde pazar günü sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekipte, teknik direktör Servet Çetin futbolculara 1 gün izin verdi.

Ligin 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak kırmızı-beyazlılarda futbolcular, yarın kulüp tesislerinde toplanarak, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor karşılaşması 20 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Kalyon Stadı'nda oynanacak.