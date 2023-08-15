Üye Girişi
Haberler

EMS Yapı Sivasspor Futbolcularına 1 Gün İzin Verildi

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da futbolculara 1 gün izin verildi. Teknik direktör Servet Çetin, Gaziantep FK maçı öncesi oyuncuların dinlenmesi için izin verdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da futbolculara 1 gün izin verildi.

Ligde pazar günü sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekipte, teknik direktör Servet Çetin futbolculara 1 gün izin verdi.

Ligin 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak kırmızı-beyazlılarda futbolcular, yarın kulüp tesislerinde toplanarak, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor karşılaşması 20 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Kalyon Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Servet Çetin Sivasspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title