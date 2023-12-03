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EMS Yapı Sivasspor, Fenerbahçe Maçı İçin İstanbul'a Gitti

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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti. Sivasspor, 21 kişilik kafileyle İstanbul'a ulaştı ve maç saatini beklemeye başladı.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor, Fenerbahçe ile oynayacağı mücadele için 21 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul'a ulaştı.

Kamp yapacağı otele geçen kırmızı-beyazlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Sivasspor İstanbul Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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