EMS Yapı Sivasspor, Erzurum'da hazırlıklarını sürdürdü
EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri, yenilenme ve pas çalışmaları yapıldı. Günün sonunda ise taktik varyasyonlar üzerinde çalışıldı.
EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından yenilenme ve 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik varyasyonlar üzerinde çalışarak günü tamamladı.