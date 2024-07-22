EMS Yapı Sivasspor, Erzurum'da hazırlıklarını sürdürdü
EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, pas ve dar alan oyunuyla çalıştı. Rey Manaj da takımla çalışmalara başladı.
EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas ve 4'e 1 dar alan oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, 5'e 5 adam adama dayanıklılık çalışması ve taktik maçla idmanı tamamladı.
Rey Manaj da Erzurum'a gelerek takımla çalışmalara başladı.