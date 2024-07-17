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EMS Yapı Sivasspor, Erzurum'da hazırlıklarını sürdürdü

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EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, çeşitli çalışmalar yaptı.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, çıkış koşuları ve durun top organizasyonları ile idmanı tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

Bülent Uygun Sivasspor Erzurum Spor Güncel Haberler

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