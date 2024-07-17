EMS Yapı Sivasspor, Erzurum'da hazırlıklarını sürdürdü
EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, çeşitli çalışmalar yaptı.
EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, çıkış koşuları ve durun top organizasyonları ile idmanı tamamladı.