EMS Yapı Sivasspor, Erzurum'da hazırlıklarını sürdürdü
EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, pas ve kademe çalışması yaparak taktiksel oyunla günü tamamladı.
EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas ve kademe çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktiksel oyunla günü tamamladı.