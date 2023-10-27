EMS Yapı Sivasspor, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma Alanya OBA Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Mert Güzenge görev yapacak. Sivasspor'da sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Alanya OBA Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Mert Güzenge görev yapacak.
Topladığı 10 puanla ligde averajla 10. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.
Kaynak: AA / Spor