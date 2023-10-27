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EMS Yapı Sivasspor, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma Alanya OBA Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Mert Güzenge görev yapacak. Sivasspor'da sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.