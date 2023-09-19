EMS Yapı Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 5'inci hafta maçında dün akşam sahasında MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olan Sivasspor, cumartesi günü deplasmanda Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman sınırlı alan oyun ile sona erdi. MKE Ankaragücü karşısında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Rizespor ile Sivasspor, 23 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.