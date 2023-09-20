EMS Yapı Sivasspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, mobilizasyon ve denge çalışmaları, pas ve savunma prensipleri üzerinde çalıştı.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-24 Sezonu'nun 6. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından mobilizasyon ve denge çalışmaları gerçekleştiren Yiğidolar, son bölümde ise 5'e 2 pas, savunma prensipleri ile taktik oyun oynadı.
Sivasspor yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanın ardından Rize'ye gidecek.
Çaykur Rizespor ile Sivasspor, 23 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS