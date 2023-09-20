EMS Yapı Sivasspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, mobilizasyon ve denge çalışmaları, pas ve savunma prensipleri üzerinde çalıştı.